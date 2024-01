Em quatro anos, CM aprovou construção de 20 novos edifícios acima de 4 pavimentos

Os números da construção civil divulgados pela Secretaria de Controle Urbano e Fiscalização mostram a expansão imobiliária em Campo Mourão e a confiança em investir no município. Entre 2020 e 2023, por exemplo, apesar do período da pandemia, foram aprovados projetos de construções de 20 novos edifícios acima de 4 pavimentos, cinco deles com 20 pavimentos.

Dos prédios com 20 pavimentos, um deles está em construção na esquina da Avenida Irmãos Pereira com a Rua Interventor Manoel Ribas. Outros dois estão em fase de fundação, na esquina da Avenida Capitão Indio Bandeira com a Rua Roberto Brzezinski.

Somente em 2023, foram solicitadas 653 cartas de Habite-se, que autoriza a ocupação de novo imóvel. Os alvarás de construção solicitados entre 2020 e 2023 totalizaram 15.466.032,90 metros quadrados.

“Além de mais de 80 obras públicas em execução em toda a cidade, os investimentos imobiliários particulares são um dos indicativos do desenvolvimento da cidade e a confiança na gestão pública”, observa o prefeito Tauillo Tezelli, ao destacar que o número de obras também aquece a economia e a geração de empregos ligados à construção civil.