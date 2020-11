Em outubro, SPC/Acicam atendeu a 8.390 consultas

O Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), que em Campo Mourão é disponibilizado pela Associação Comercial e Industrial (Acicam), atendeu a 8.390 consultas ao longo de outubro. No período também realizou 440 inclusões de dívidas em atraso no seu cadastro de inadimplentes – o que leva a restrições na concessão de créditos -, além de 373 exclusões do cadastro em razão da regularização das pendências.

O mês de outubro foi fechado com 17.278 registros ativos no cadastro de inadimplentes do SPS/Acicam: 16.793 pessoas físicas e 485 pessoas jurídicas. Dos inadimplentes incluídos no mês passado no cadastro, 434 foram pessoas físicas e seis pessoas jurídicas. Já das 373 exclusões ocorridas no período, 361 foram de pessoas físicas e 12 de pessoas jurídicas.

O relatório de atendimentos referente a outubro foi divulgado nesta quarta-feira pela Acicam e especifica o número de consultas por modalidade: SPC Mix – 4.935, SOPC Mix Mais – 1.266, Cheque Analítica – 209, Insumo – 1.217, SPC Maxi – 264, SPC Busca – 47, Concentre – 33, Confirma PF + PJ – 111, SPC Mix Plus – 89 e SPC Mix Top – 219.

Das consultas atendidas no mês passado, 7.900 (84,15 por cento) foram realizadas através da internet. No balcão foram atendidas 420 consultas.