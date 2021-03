Em meio a pandemia, Dom Bruno faz orientações sobre a Semana Santa

Em meio à pandemia do coronavírus, a Igreja Católica se prepara novamente para celebrar a Semana Santa sem a presença dos fiéis nas igrejas, assim como já aconteceu no ano passado, quando a covid-19 ainda estava no inicio. Com isso, todos os rituais deverão ser acompanhados pelas pessoas pelas redes sociais.

Em algumas cidades, como Campo Mourão, decreto municipal ainda permite a participação de até 30% da capacidade do local. Com isso, na Catedral São José, serão celebradas três missas no Domingo de Ramos, às 7h, com transmissão pela Rádio Colméia, às 09h30 e 17h, com transmissão pelo Facebook da Catedral (Catedralsjcm)

O bispo dom Bruno Eliseu Versari falou sobre como os fiéis devem proceder durante a Semana Santa, no site da diocese de Campo Mourão. “Infelizmente esse ano vamos viver novamente a Semana Santa de forma diferente devido a pandemia da Covid-19”, lamentou.

Para dom Bruno, as pessoas deverão viver esse momento como se estivessem dentro da igreja. Dentre as orientações, ele pede que os cristãos se coloquem em sintonia com a celebração, “vestindo-se bem como se estivesse presente diante da Eucaristia, arrumar o lugar e desligar outros meios que tire a atenção”, recomenda o religioso.

No Domingo de Ramos (28), dom Bruno pede para que as famílias coloquem um ramo e um crucifixo sobre a mesa ou altar para ser abençoado pelo sacerdote.

Na Quinta-feira, Ceia do Senhor (01/04): Preparar um altar com um crucifixo, uma bacia com água e toalha para fazer o ato do lava pés com a sua família. “Na Sexta-feira, Paixão do Senhor (02/04), pode colocar um crucifixo junto com uma vela acesa para fazer a adoração da cruz enquanto acompanha a celebração online. No Sábado, Vigília Pascal (03/04), acender uma vela e colocar um recipiente com água para ser abençoada durante a celebração. Essa água pode ser aspergida pela casa, sob as pessoas e beber”, explica.