Em Campo Mourão, Programa Senac de Gratuidade oferece curso

O Senac de Campo Mourão está com vagas abertas para o curso de Assistente Administrativo, de 160 horas. O curso faz parte do Programa Senac de Gratuidade (PSG), sem custo aos participantes.

O curso terá início no dia 29 de novembro e termina no dia 28 de junho de 2022, das 19h30 às 21h30, às segundas e terças-feiras.

Os pré-requisitos para inscrição no PSG é de 15 anos ou mais, com 1º ano do ensino médio e renda familiar per capta de até 2 salários mínimos

Inscrições abertas até amanhã (23) pelo link: https://www.pr.senac.br/cursos/?uep=11&tc=202100191