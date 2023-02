Em Campo Mourão, licitação de gêneros alimentícios com MPE’s

No dia 13 de março, às 9 horas, a prefeitura de Campo Mourão realiza pregão eletrônico para a aquisição de gêneros alimentícios – perecíveis e não perecíveis – para as secretarias municipais. Apenas microempresas e pequenas empresas (MPE’s) podem participar do certame licitatório.

O aviso do pregão foi publicado na última edição ordinária do Órgão Eletrônico do Município, onde fornecedores interessados podem obter informações detalhadas sobre as condições da licitação e os gêneros alimentícios em fase de aquisição. O edital da licitação está disponível no Portal da Transparência do Município no site www.campomourao.pr.gov.br, no menu Licitações Gerais e www.portaldecompraspublicas. com.br

A prefeitura de Campo Mourão também agendou tomada de preços para a execução de ponte mista localizada no rio do Campo, acesso pelo jardim Canadá. Será no dia 15 de março, às 9 horas.

CODUSA

No dia 14 de março, às 14h30min, a Companhia de Desenvolvimento, Urbanização e Saneamento (Codusa) realiza pregão presencial para a contratação de mão-de-obra especializada visando a operacionalização de uma usina móvel de micro revestimento asfáltico a frio e equipamentos auxiliares. A licitação é para a execução de serviços de micro revestimento asfáltico a frio com emulsão modificada por polimero em diversas ruas de Campo Mourão.

Mais informações podem ser obtidas na sede da Codusa (avenida José Tadeu Nunes, 150 – jardim Nossa Senhora Aparecida). Também pelo telefone/fax (44) 3525- 3851) ou pelo e-mail [email protected]