Em Audiência, Sindiscam se reúne com Ministério Público do Trabalho e Prefeitura

Na última quinta-feira, dia 1 de Abril, foi realizada uma Audiência entre o Sindiscam, o Ministério Público do Trabalho e a Prefeitura Municipal. A reunião foi designada para que as partes prestem esclarecimentos quanto às medidas de prevenção e controle da Covid-19 em relação aos servidores municipais.

Participaram o Procurador Geral do Trabalho Leonardo Ono, e representando o município Marina de Freitas Barbosa (Secretaria de Educação) e Gisseli Orceli dos Reis (Divisão de Medicina e Segurança do Trabalho). Pelo Sindiscam participaram diretores da entidade, além da presença do advogado do Sindicato.

Desde o início da Pandemia, o Sindiscam tem tomado diversas medidas e ações para o enfrentamento da Covid-19. Entre elas, foram enviados ofícios solicitando Máscaras, Equipamentos de Proteção Individual e até vacinas para grupos que estão na linha de frente e não fazem parte do grupo prioritário. Todos os documentos foram remetidos com cópia ao Ministério Público do Trabalho.