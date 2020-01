Eleitas tomam posse para mandato de quatro anos no Conselho Tutelar

As cinco conselheiras tutelares eleitas em outubro, em Campo Mourão, tomaram posse nesta terça-feira, para um mandato de quatro anos.

São elas Marisa Barbosa Palma, Zilda Inglez Modena, Silvana Lopes Pierini, Vilmara Luciana Queiroz de Souza e Valdirene Neves. Na suplência ficaram João Matheus Tavares, Vanderlei Smaha, Sandra Pires Lopes, Ioliani Costa Vigilato e Gisela de Lima Ribeiro.

A cerimônia de posse, presidida pelo prefeito Tauillo Tezelli, foi realizada no Auditório da Prefeitura, com a presença de vereadores, secretários municipais, chefe do Núcleo de Educação, e familiares das novas conselheiras.

No total 27 candidatos disputaram a eleição em outubro e das atuais conselheiras, apenas duas (Vilmara de Souza e Valdirene Neves) concorreram e foram reeleitas.

O Conselho Tutelar funciona em uma sala no prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social. Órgão autônomo, integra a rede de proteção à criança e ao adolescente, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos desse público definidos pela legislação. O salário é de R$ 3,5 mil, pago pelo município.

A eleição foi promovida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), ligado à Secretaria da Assistência Social do Município de Campo Mourão. “Desejo sucesso e um bom trabalho às conselheiras que estão assumindo este mandato, pois como gestor público sabemos bem as dificuldades da sociedade que elas enfrentam no dia a dia, mas todas estão muito bem preparadas para essa função tão importante”, ressaltou o prefeito Tauillo.

CAPACITAÇÃO

Nesta semana as conselheiras e suplentes também estão passando por um curso de capacitação, que começou na segunda-feira e vai até a próxima quinta-feira, dia 09, na Secretaria Municipal de Ação Social. Nos próximos dias a conselheiras eleitas vão escolher a nova presidente do Conselho Tutelar.