Eleita nova composição do Conselho Municipal de Turismo

Foram eleitos os novos integrantes do Conselho Municipal de Turismo de Campo Mourão, o COMTUR, para o biênio 2022/2023. A reunião foi realizada na Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico (SEIDEC), O novo presidente é Roberto Cardoso, o presidente da Fundação Cultural, que assume o lugar de Marley Formentini, secretária municipal de Assuntos da Comunidade.

Como vice ficou Diego Reis Pereira, que representa o Instituto Água e Terra Paraná – IAT (Ponto Focal Paraná Turismo). O novo secretário é Rafael Camilo Godoi, representando o Serviço Social do Comércio (SESC) de Campo Mourão. “O fortalecimento do setor turístico, por meio do trabalho do COMTUR, sem dúvida torna a cidade atrativa não só para os mourãoenses, mas também para quem vem de fora, para os que estão passando pela cidade e procura opções de lazer, esporte e gastronomia”, enfatiza o novo presidente.

Na reunião também foram apresentados os dados de empregabilidade do turismo em Campo Mourão. O estudo, desenvolvido por Jackeline Favro, Doutora em Economia e Secretária Executiva do CODECAM, apontou o início da retomada econômica do setor em 2021 e com grandes perspectivas para 2022, já que o setor foi um dos mais afetados pela pandemia da Covid19.

O novo Conselho, com representantes de várias entidades, tem por objetivo a integração em busca dos objetivos propostos, atuando em todas os segmentos. “Além das atrações gastronômicas e culturais, temos os nossos atrativos naturais, incluindo os esportes de aventura e o potencial que as nossas comunidades rurais podem apresentar. Para que tudo isto aconteça, vamos trabalhar juntos, vamos ouvir a comunidade, na busca de grandes resultados.”, acrescenta Roberto.

Participaram do ato que instituiu a nova Gestão do COMTUR, Rosinaldo Cardoso (diretor de Inovação da SEIDEC), Deviani Pereira da Paz (Adeturs), Rita de Cássia Locci (Faculdade Unicampo), Claudio Luiz Resende (Clube da Cultura e CODECAM), ldnei Hunsdorfer e Mariza Pante (Acicam), lbneias Teixeira (Vereador), Josmar Antunes (Fundação Cultural), Raquel Lage Tuma, Larissa e Carolina Holm (Unespar de Campo Mourão) e Jackelinne Favro (CODECAM).