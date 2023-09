Eleição do Conselho Tutelar, atividades esportivas e culturais neste fim de semana em Campo Mourão

O fim de semana será marcado por várias atividades organizadas pela administração municipal de Campo Mourão. No sábado (30) haverá mostra da Ciranda Literária em várias escolas e CMEIS, programação do aniversário da Biblioteca, semifinal do Campeonato de Futebol Suíço e o Circuito de Corridas da Fecam.

No domingo, dia 1º de outubro, os eleitores do município irão escolher os cinco integrantes do Conselho Tutelar por voto direto. A eleição será em urna eletrônica e no total 14 candidatos estão na disputa. Para votar o eleitor deve apresentar documento de identidade com foto e o título de eleitor.

O processo eleitoral é coordenado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA). As seções eleitorais foram distribuídas em todas as regiões da cidade e o eleitor pode verificar o local de votação no link: http://bit.ly/3sZTUXy.

As urnas estarão no CMEI Santa Cruz, Colégio Estadual Professora Ivone Soares Castanharo, Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR), Escola Municipal Cidade Nova, Colégio Estadual Prefeito Antonio Teodoro de Oliveira e Colégio Estadual Dom Bosco.

ESPORTES

A Fundação de Esportes promove neste sábado a 4ª etapa do Circuito de Corridas, com percursos de 2,5 km, 5 km e 10 km. A prova será na Avenida João Batista Salvadori (esquina com a Rua Panambi), onde as atividades começam com recreação (15h30); entrega dos chips e largada do circuitinho para crianças (17 horas e largada oficial (18h)

Local: Av. João Batista Salvadori. O evento tem como apoiadores o

Integrado EAD, Paraná Atacadista e Unimed.

CULTURA

A Biblioteca Professor Egydio Martello completa 66 anos neste sábado (30). Para comemorar a data, a partir das 9h30, será realizado o Café Literário, com atividades de contações de histórias, oficinas e apresentação do Conservatório Municipal Leone Di Biággio que é sediado na Casa da Música Rose Mary Albuquerque. Às 20 horas show musical com Zara Duo.

EDUCAÇÃO

Como fechamento das atividades do Projeto de Incentivo à Leitura e Escrita “Ciranda Literária”, a Secretaria Municipal de Educação realiza neste sábado a Mostra Literária na maioria das unidades de ensino. Será um sábado letivo, onde cada unidade de ensino está organizada com parte do período de aula normal e outra parte com exposição das atividades produzidas pelos alunos, conforme os gêneros textuais que foram trabalhados.