Eleição da nova diretoria da Acicam nesta quarta-feira

Acontece na tarde desta quarta-feira (6/5), a eleição da diretoria da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) para a gestão 2020-2022. Apenas uma chapa, presidida por Ben-Hur Berbet (sócio proprietário da Bit Control Informática), foi registrada e concorre no pleito.

Os associados da entidade em situação regular deverão votar das 13 às 18 horas. Uma série de medidas foi adotada pela entidade para evitar aglomerações e a eleição será realizada no auditório da Acicam. Além da diretoria executiva também serão eleitos os componentes do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal para a nova gestão. Encerrada a votação serão apurados os votos e empossada a diretoria eleita. Alcir Rodrigues da Silva é o atual presidente da Acicam.

A eleição estava inicialmente marcada para o dia 8 de abril, mas teve que ser adiada em razão da pandemia de Covid-19. Na atual diretoria, Ben-Hur Berbet é o primeiro vice-presidente da entidade.

CHAPA

Assim está composta a chapa “Acicam Para Todos”: Ben-Hur Berbet – presidente; Nobutochi Kimura – 1º vice presidente; Rogério Trannin de Melo – 2º vice presidente; Ivone de Lourdes Capristo Malho – 3ª vice presidente; Paulo Cesar Gomes – 4º vice presidente; Alcir José Goldoni – 5º vice presidente; Itamar Zeni – 1º secretário; Nestor Ocimar Bisi – 2º secretário; Rui André Laverde – 1º tesoureiro; Ricardo Zvolinski Bomgiorno – 2º tesoureiro; João Ernesto da Silva, Eloi Ricardo Bonkoski e Denir Daleffe (diretores adjuntos).

A chapa inclui ainda os titulares dos vários departamentos da Acicam: Nobutochi Kimura e Deonildo Rorato (SPC), Valério Dell Est Pereira (Conjove), Ivone de Lourdes Capristo Malho (Conselho da Mulher Executiva), Francisco Aparecido Viudes e Jackson Francisco Bisi (Departamento Industrial), Leonardo Haruo Medeiros Hiroki (Departamento Jurídico), Idnei Hundsdorfer (Departamento Fisco Contábil), Ivan Marcelo Chiroli (Departamento de Imprensa), Eloi Ricardo Bonkoski (Departamento de Relações Públicas), Fábio Júnior Bareta (Departamento de Promoções e Eventos), Evandro Breschiliare (Departamento de Patrimônio), Itamar Zeni (Departamento de Responsabilidade Social).

Do Conselho Deliberativo participam: Alcir Rodrigues da Silva, Álvaro Machado da Luz, Raphael Menechini Neto, Celso Pereira Júnior, Donizeti Santos Pereira, Paulo Antônio Marques Carreira, Fábio Coutinho Jort, Geraldo Sebastião dos Santos, Neusa Yumie Isseyre, Antonio Ribeiro Rosa, Maria Goretti de Arruda Bezerra, Michael Zachytko Cavalcante, Iracy Rodrigues de Oliveira, Pedro Montans Baer e Newton dos Santos Leal.

Já o Conselho Fiscal é integrado por Fernando Yukio Mizote, Mariza Pante Ferreira e Alessandro Nogueira (efetivos), Paulo Henrique Cremon, Juliano Alves Bergfamaschi e Queila Barbosa da Silva (suplentes).

ACICAM

A Acicam tem cerca de 1.200 associados e completa 67 anos no final de junho próximo. Foi a primeira entidade empresarial criada na cidade e na região, congregando inicialmente não apenas comerciantes e industriais, mas também agricultores e pecuaristas.

Historicamente, a Acicam sempre teve atuação importante no fomento da economia mourãoense, sobretudo com o desenvolvimento de ações voltadas ao incremento do comércio, da indústria e da área de prestação de serviços. Foi também protagonista de inúmeros movimentos em defesa dos interesses maiores de Campo Mourão e do Vale do Piquirivaí nas mais diferentes áreas.

Entre os pontos que marcam a atuação da Acicam estão o vasto e variado portfólio de serviços ofertados aos associados. Do quadro social da entidade fazem parte empresas de todos os portes (micro, pequenas, médias e grandes), além de muitos profissionais liberais. Proporcionalmente ao porte do Município, a entidade está entre as principais associações comerciais do Estado.

Em apenas duas eleições ao longo de 67 anos – em 1987 e em 2010 – houve mais de uma chapa inscrita nas eleições de diretoria da Acicam.