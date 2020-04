Eleição da nova diretoria da Acicam é adiada “sine die”

Foi adiada a assembleia geral ordinária que a Associação Comercial de Campo Mourão (Acicam) realizaria na tarde desta quarta-feira (8/4) para a eleição da diretoria executiva que comandará a entidade no biênio 2020-2022. Também seriam eleitos os titulares e suplentes do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal para a nova gestão.

O adiamento “sine die” da assembleia foi provocado pela pandemia de Covid-19 e a medida adotada pela atual diretoria, liderada pelo presidente Alcir Rodrigues da Silva, atende as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e orientações do governo municipal para se evitar aglomerações.

A assembleia foi convocada no dia 24 de março através de edital publicado na imprensa local, de acordo com o que determina o Estatuto Social da entidade. De acordo com a Acicam, o adiamento da assembleia geral ordinária será mantido enquanto prevalecer as restrições de aglomerações de pessoas. “A nova data para a realização do ato será comunicada por meios dos informes tradicionais e assim que os órgãos governamentais suspender as medidas restritivas”, informa a entidade em comunicado assinado pelo presidente Alcir Rodrigues da Silva.