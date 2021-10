Douglas cobra agilidade ao IML e mais efetivo policial ao secretário de Segurança

O deputado estadual Douglas Fabrício esteve em audiência com o secretário de Estado da Segurança Pública, Rômulo Marinho Soares, nesta quarta-feira, 27, para reivindicar mais agilidade no atendimento do Instituto Médico Legal (IML) do Paraná e, também, mais efetivo policial na região da Comcam.

“Recentemente tivemos acidentes em rodovias com vítimas fatais e o IML levou bastante tempo para recolher os corpos. Pedimos ao secretário providências para o IML agir de maneira mais rápida. Também solicitamos mais policiais em nossa região, para termos mais estrutura de segurança”, disse Douglas Fabrício.

Já o secretário Rômulo, argumentou que conversou com o prefeito de Campo Mourão, Tauillo Tezelli, sobre a nova estrutura da Polícia Científica que será instalada no município e na região, depois de participar de reuniões com o deputado Douglas Fabrício sobre o assunto.

“Teremos uma nova estrutura na região. Estamos aumentando. Ainda temos um efetivo pequeno, mas até janeiro queremos resolver. O IML do Paraná caminha para ser o melhor do Brasil. Apresentaremos um relatório das ações da Segurança Pública ao deputado Douglas Fabrício”, argumentou o secretário de estado.

O secretário Rômulo ainda justificou os casos em que houve demora no atendimento do IML para recolher os corpos. “Alguns casos levam mais tempo porque é necessário elucidar os fatos e fazer o inquérito, quando são casos que envolvem violência. Estamos em um processo de constante melhoria de nossa Polícia Científica no estado”, enfatizou.