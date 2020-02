Domingo tem 1º Treino Aberto, da Sou Arte, no Parque do Lago

O Espaço Sou Arte realiza neste domingo (16/2), no Parque Municipal Joaquim Teodoro de Oliveira (Parque do Lago), em Campo Mourão, o 1º Treino Aberto de 2020. Todas as atividades serão gratuitas e a idade mínima para participar do “aulão” de circo e dança é cinco anos.

A programação terá início às 16 horas com alongamento coordenado por Raquel Cruz (Palhaça Pipoca). Na sequencia será realizada uma divertida aula de dança com os monitores: Carlos Eduardo (Palhaço Coquinho), Daniele Costa e Diego Soares. Para a terceira e última etapa do Treino Aberto está prevista uma aula de circo com os artistas do Espaço Sou Arte. Os participantes serão divididos por faixas etárias e desenvolverão atividades de malabares, acrobacias de solo, pirâmides e adágios.

O Treino Aberto é realizado pelo Espaço Sou Arte com o objetivo de divulgar os benefícios da prática de atividades artísticas, trabalhando a socialização de seus alunos e a comunidade em geral, propiciando horas agradáveis, diferentes e divertidas aos usuários do Parque do Lago.

Aos interessados em participar, o Espaço Sou Arte orienta no sentido que utilizem roupas leves e tênis. Também solicita que levem uma garrafinha de água, protetor solar e boné.