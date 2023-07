Dois órgãos municipais terão expediente reduzido para treinamento dos servidores na sexta-feira

Na próxima sexta-feira (4), a Praça de Atendimento da Prefeitura de Campo Mourão e a Casa do Empreendedor funcionarão das 08h às 11h30. O horário de atendimento ao público será reduzido para que os servidores participem de uma capacitação interna, a fim de aprimorar os serviços prestados à população.

Vale lembrar que além do atendimento presencial, realizado na rua Brasil, nº 1407, também é possível ter acesso a diversos serviços da prefeitura, como emissão de guias para pagamento de impostos e certidões, por meio do portal campomourao.atende.net

A Casa do Empreendedor está localizada na Rua São Paulo, nº 1787 e presta atendimento a empresários e pequenos e micro empreendedores. Além de atendimento no local, o órgão vinculado à Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico (SEIDEC) oferece atendimento via whatsapp (44)98405-0663.

Na segunda-feira (7), tanto a Praça de Atendimento quanto a Casa do Empreendedor voltam a atender em horário normal, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h.