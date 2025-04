Doações do IR beneficiaram 13 entidades de Campo Mourão

Sem gastar nada a mais, os contribuintes do Imposto de Renda que na edição passada fizeram doação de parte do tributo devido a campanha “IR Solidário” beneficiaram 13 entidades filantrópicas de Campo Mourão. As instituições contempladas com os recursos federais – que de outra forma dificilmente retornariam para Campo Mourão – atendem cerca de quatro mil crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade social.

Estas foram as entidades beneficiadas na edição passada da campanha e o valor que cada uma recebeu:

Lar de Idosos São Joaquim e Sant’Ana – R$ 850.000,00

Fundação Marta Kaiser/Projeto Casa das Fraldas – R$ 340.000,00

CEDUS (Centro de Educação Santa Rita – R$ 135.501,00

Associação Dojo.com/Projeto Karatê Social – R$ 54.500,00

Casa Lar Infantil Miriã/Projeto Revitalizar – R$ 243.146,00

Abrigo Mão Cooperado – R$ 148.303,00

Lar Dom Bosco Comunidade Terapêutica/Projeto Semear – R$ 162.638,37

Associação Sou Arte/Projeto Arte que Transforma – R$ 54.500,00

Apae/Projeto Clube da Leitura e Linguagem – R$ 91.736,73

Associação Amigos do Autista/Projeto Frol – R$ 48.360,00

Eliane Futsal Campo Mourão – R$ 54.500,00

Associação Mourãoense de Basquete/Amo Basquete – R$ 54.500,00

Associação Mourãoense de Xadrez – 54.500,00

Associação Dojo.com/Projeto Pilates para Idoso – R$ 30.000,00

Através do Fundo Municipal do Idoso (FMI) foram repassados R$ 1.220.000,00 (R$ 1.171.912,54 captados pela campanha do IR e R$ 48.087,46 de outros recursos). Já pelo Fundo Municipal da Criança e Adolescente (FMDCA) foram repassados mais R$ 1.102.185,90 (R$ 894.429,25 da campanha do IR e R$ 207.756,65 de outras fontes).

A meta da campanha “Imposto de Renda Solidário” é arrecadar R$ R$ 2.600.000,00. De acordo com a Receita Federal, o Município de Campo Mourão tem potencial para arrecadar até R$ 6.986.484,48.

DOAÇÕES

Todas as doações feitas pelos contribuintes são destinadas aos dois fundos municipais. Os conselhos que gerenciam os dois fundos analisam os projetos apresentados por instituições filantrópicas locais que desenvolvem ações voltadas ao atendimento de clientela em situação de vulnerabilidade social. As propostas aprovadas são contempladas com repasses financeiros.

Os contribuintes (pessoas físicas com imposto a pagar ou a restituir que declaram no modelo completo) podem doar até seis por cento do tributo devido: 3 por cento ao Fundo Municipal do Idoso e 3 por cento para o Fundo Municipal da Criança e Adolescente. O prazo para declaração do IR e doação encerra-se no dia 30 de maio. Esses recursos que Campo Mourão mantém na cidade são essenciais para a manutenção do trabalho realizado pelas instituições, com a aplicação dos recursos fiscalizada pelos respectivos conselhos municipais.

À frente da campanha está o Fórum de Entidades e o Sindicato dos Contabilistas de Campo Mourão e Região (SinConCam), através dos profissionais associados, que participam ativamente do trabalho de captação de doações. Campo Mourão está entre os municípios do Paraná que mais retém IR para suas entidades.