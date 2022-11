Divulgada programação da Mostra Cultural de Natal

A abertura da Mostra Cultural, que faz parte da programação do projeto “Atividades Culturais Campo Mourão – Cidade Natal 2022”, será aberta na noite do dia 19 de dezembro com duas atrações: Oscaravelho e Grand Class Estúdio de Dança. Serão 11 atrações variadas, de segunda a sexta-feira, com apresentações sempre na praça da Catedral de São José, a partir das 20 horas.

No dia 12 (terça-feira) apresentam-se a Banda Influência e o Grupo Timbó. Para o dia 13 (quarta-feira) estão programadas as apresentações “Sapatos Elétricos” e Oversong. No dia 14 (quinta-feira) acontecem três apresentações: Grupo Folclórico Vesná, Mostra de Dança e Grupo Folclórico Pôr do Sol. A Mostra Cultural de Natal deste ano será encerrada no dia 15 (sexta-feira) com apresentações do Grupo de Choro “Acordes e Encontros” e da Orquestra Viola do Campo.

A realização da Mostra Cultural, dentro do projeto “Atividades Culturais Campo Mourão – Cidade Natal”, já é uma tradição no final de ano da cidade e as apresentações – todas gratuitas – sempre atraem grande público. Além das atrações, a programação contará com artistas performáticos que estarão interagindo com os espectadores na ambientação, com um momento especial no “Quintal do Noel”, espaço destinado ao Papai Noel, com apresentações diárias e a emocionante neve para alegrar as crianças.

A presidente da ASA, Raquel Cruz, ressalta “a qualidade artística de todos os grupos inscritos, inclusive de outros estados. A comissão julgadora realmente teve muito trabalho para analisar dentro os critérios estabelecidos e selecionar as propostas finalistas”, finaliza.

PROJETO

O projeto “Atividades Culturais Campo Mourão – Cidade Natal 2022” é desenvolvido através de recursos captados por meio da Lei de Incentivo à Cultura, por meio do Ministério do Turismo/Secretaria Especial da Cultura, com execução a cargo da Associação Sou Arte.

Os patrocinadores, neste ano, são a Coamo Agroindustrial Cooperativa, Fertipar Fertilizantes, Copel, Sanepar, Fomento Paraná, Paraná Supermercados, Integrado e Unimed Campo Mourão. Conta ainda com o apoio do Município de Campo Mourão, Governo do Estado, Associação Comercial e Industrial (Acicam) e do Sindicato Empresarial do Comércio (Sindiempresarial).