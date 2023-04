Distribuir 1 milhão de cupons é a meta de campanha da Acicam

O presidente da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam), Ben-Hur Berbet, anunciou nesta quarta-feira que a meta da campanha promocional “Três Amores/2023” é repassar 1 milhão de cupons às empresas participantes. Cerca de 170 empresas já aderiram a promoção que vai premiar os consumidores que fizerem compras nas empresas participantes em três datas especiais: Dia das Mães (maio), Dia dos Namorados (junho) e Dia dos Pais (agosto).

O anúncio da meta aconteceu durante a reunião mensal da Acicam e o líder empresarial revelou que 660 mil cupons já foram entregues às empresas participantes. Para possibilitar a adesão de empresas de todos os portes, a campanha disponibiliza kits de valores variados. Empresários interessados em participar devem entrar em contato com o Departamento Comercial da Acicam.

Ben-Hur Berbet também destacou no encontro empresarial que as empresas mourãoenses comercializaram mais de R$ 50 milhões com a última campanha “Campo Mourão – Cidade Natal”.

TRÊS AMORES

As empresas participantes da campanha “Três Amores” já estão entregando os cupons da promoção aos seus clientes e a edição deste ano apresenta novidades em relação aos prêmios. A principal é a introdução da Caça ao Tesouro. A dinâmica da promoção foi alterada para que a premiação oferecida não fique concentrada nas empresas que participam adquirindo kits com maior número de cupons.

Nas compras realizadas neste período que antecede o Dia das Mães, os consumidores recebem cupons para concorrer a uma joia e a cinco vale-compras de R$ 1 mil. O sorteio está marcado para o dia 31 de maio. Em cada empresa participante também será sorteado um cupom preenchido por consumidor para concorrer na abertura do Baú do Tesouro, marcado para o dia 15 de setembro. No Baú do Dias Mães, o prêmio será de R$ 10 mil.

As lojas participantes da campanha “Três Amores/2023” estão identificadas com cartazes e a promoção da Acicam tem o patrocínio da Coamo Agroindustrial Cooperativa, Unimed Campo Mourão, Cresol, Sicoob, Sicredi, Colégio Adventista e Viasoft Pay.