Distribuição do Cartão Comida Boa prossegue nesta semana

Terá continuidade nesta segunda, terça e quarta-feira, dias 25, 26 e 27, a distribuição do Cartão Comida Boa (vale compra no valor de R$ 50,00 concedido pelo governo do Estado para famílias em situação de vulnerabilidade). O cartão pode ser usado nos 10 estabelecimentos credenciados pela Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento.

A distribuição será o período da manhã, das 8 às 13 horas, nos centros de Convivência Colibri (Cohapar); Primavera (Centro-Cidade Nova) e Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente (atrás da Ciretran). Na Vila Guarujá a distribuição será nesta segunda e quarta-feira, das 8 às 12 horas, na Escola Municipal Castro Alves.

O benefício é para atender famílias cadastradas no Cadastro Único e algumas afetadas economicamente pela situação de pandemia do Coronavírus não inscritas pelo Cadastro Único.

Os estabelecimentos credenciados para uso do Cartão Comida Boa são: Supermercado Real (Lar Paraná); Super Muffato (centro); Mercado Parati (Jd. Santa Cruz); Supermercado da Lúcia (Vila Cândida); Supermercado São José (Vila Urupês); Supermercado Família (Jardim Modelo); Paraná Família (saída para Maringá) Paraná Supermercados (trevo Lar Paraná); Supermercado Bom Dia (centro); Paraná Supermercado Max (centro).

Dúvidas: www.cartaocomidaboa. pr.gov.b