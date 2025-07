Diocese empossa novo bispo neste domingo em Campo Mourão

O novo bispo da diocese de Campo Mourão tomará posse no próximo domingo, 3, em celebração marcada para as 15h, na Catedral de São José. Ordenado em junho deste ano, Dom Evandro Luis Braun, será o sexto bispo diocesano de Campo Mourão. O primeiro foi dom Eliseu Simões Mendes, seguido de dom Virgilio de Pauli, dom Mauro Aparecido dos Santos, dom Francisco Javier Delvalle Paredes e dom Bruno Versari.

A posse canônica reunirá todo o Clero da diocese e vários bispos do Paraná, além de centenas de fiéis de Campo Mourão e região. Mais de 1000 pessoas deverão participar da cerimônia religiosa.

Nomeado pelo então Papa Francisco em abril deste ano, Dom Evandro atuou mais de 20 anos em Ponta Grossa e na região dos Campos Gerais.

Antes de ser indicado a bispo, ocupou diferentes funções, como professor da Escola de Teologia para Leigos, auxiliar de formação no Seminário Propedêutico, chegando a pároco da Paróquia Senhor Menino Deus e reitor do Santuário de Nossa Senhora das Brotas em Piraí do Sul, e pároco da Paróquia Santa Rita de Cássia de Ponta Grossa.

Dom Evandro será o 6º bispo diocesano de Campo Mourão. “Estou aqui para dizer o meu sim a essa missão que Deus me confia através da sua igreja, agora para viver como bispo, servindo ainda com maior totalidade e plenitude esta igreja tão querida”, declarou Dom Evandro momentos antes da ordenação, em cerimônia no dia 7 de julho, na Catedral Sant´Ana de Pontra Grossa.

O novo bispo diocesano nasceu em 3 de agosto de 1976, em Teixeira Soares (PR), filho primogênito de Genito Antônio Braun e Suely Maria Braun.

Foi ordenado presbítero em 15 de setembro de 2002, na paróquia Imaculada Conceição, Teixeira Soares, adotando o lema: “Fitando-o, Jesus o amou” (Mc 10,21).