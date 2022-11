Dia Municipal da Gralha Azul é marcado por plantio de Araucárias pelo Rotary

Dia 12 de novembro é comemorado o Dia Municipal Gralha Azul. A ave símbolo do Paraná, estado que abriga seu principal habitat, a Mata de Araucária.

Em Campo Mourão, a data foi celebrada com ações ambientais por meio do projeto Gralha Azul, que visa o desenvolvimento e fortalecimento de políticas públicas de preservação da natureza, e em especial, a ave Gralha Azul e as árvores Araucária.

Como ações desenvolvidas nesse dia, foram plantadas mais de 100 mudas de Araucárias nos seguintes locais: plantio na Apae Rural, Plantio no Bosque da Raio de Luz, plantio na Usina Mourão e plantio na Unidade de Conservação no Parque industrial.

O Projeto Gralha Azul é de realização do Rotary Club Campo Mourão Gralha Azul e seus parceiros: Prefeitura de Campo Mourão, Secretária Meio Ambiente (SEMA), UNIMED Campo Mourão, Rotary Club de Campo Mourão Raio de Luz, Associação de Pesca Esportiva Mourãoense (APEM).