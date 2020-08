Dia dos Pais: Acicam sorteia prêmios de campanha nesta sexta-feira

Será realizado nesta sexta-feira (14/8), às 10 horas, no auditório da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam), o sorteio dos prêmios da campanha promocional “Seu Pai Merece um Presentão”. Cerca de 360 empresas participaram da promoção que marcou o Dia dos Pais e 540 mil cupons foram repassados às lojas para entrega a seus clientes.

O principal prêmio da campanha é um cartão de crédito da Acicam – com limite pré-determinado de R$ 300,00 mensal – para o contemplado no sorteio e outro para a figura paterna por ele indicada (de igual valor e duração), com um ano de fatura paga pela entidade. Também serão sorteados R$ 3 mil em 10 vale compras e ainda uma cervejeira.

No evento também serão sorteados prêmios exclusivos que várias empresas participantes da campanha “Meu Pai Merece um Presentão” ofereceram a seus clientes. Entre as empresas estão: Fruto Maduro (cesta de café da manhã – R$ 190,00), Grupo Del Est Colchões (travesseiro King Prêmio – R$ 244,43), J, Baggio Suzuki (camiseta – R$ 80,00), Pacema (troca de óleo automotiva – exceto camioneta – R$ 200,00), Wee Pet (kit pet – R$ 150,00), Intovini’s Cake (kit produtos Introvini’s Cake – R$ 120,00), Beff House (kit churrasco – jogo de faca e chaira com bainha em couro, tábua de carne e sal de parrilla – R$ 150,00), Apimentada (vale compra a ser utilizado na compra de produtos à venda na loja – R$ 100,00) e Depósito Diamante Azul (vale compra a ser utilizado na compra de produtos à venda na loja – R$ 199,00).

A campanha promovida pela Acicam teve o apoio da Coamo Agroindustrial Cooperativa, Sicredi, Unimed Campo Mourão, Coopercard e Sicoob.

AVALIAÇÃP

A Acicam realizou uma pesquisa entre as empresas que participaram da campanha do Dia dos Pais. Setenta por cento dos empresários entrevistados afirmaram que as vendas corresponderam às expectativas na semana que antecedeu a data especial. O levantamento também apontou que 81 por cento dos entrevistados afirmaram que o horário estendido do comércio na semana que antecedeu o Dia dos Pais contribuiu para as boas vendas e foi fundamental no sentido de evitar aglomerações no comércio.

Na pesquisa, os empresários e gestores foram questionados ainda sobre a campanha “Seu Pai Merece um Presentão”. Noventa e sete por cento dos entrevistados avaliaram positivamente a promoção, ressaltando que a promoção foi bem recebida pelos consumidores.

RECORDES

A campanha promocional realizada pela Acicam neste Dia dos Pais foi marcada por recordes. Foi, por exemplo, a promoção da entidade que mais teve adesões de empresas na história da entidade. Já o número de cupons repassados as empresas participantes para entrega aos consumidores superou até mesmo o volume registrado no último Natal (quando foram entregues 450 mil cupons as empresas participantes).

A premiação também foi a maior já oferecida pela Acicam no Dia dos Pais. Uma das estratégias utilizadas para chegar ao sucesso alcançado foi propiciar condições para que empresas de todos os portes e de todos os segmentos pudessem efetivamente participar da promoção, dentro da diretriz adotada pela atual diretoria da entidade: “Acicam Para Todos”.