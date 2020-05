Dia do Desafio “virtual” acontece nesta quarta-feira

Com algumas mudanças, por conta da pandemia de coronavírus, e com o tema “Importância da atividade física em tempo de pandemia”, o Dia do Desafio será realizado nesta quarta-feira. O Departamento Nacional propôs ao Sesc/PR uma parceria na realização do evento neste ano.

Com isso, o Dia do Desafio será realizado virtualmente, objetivando o cuidado com a saúde da população, frente a pandemia do COVID-19. A própria temática do evento visa a promoção da saúde e a qualidade de vida, onde são incentivados o maior número de pessoas a adquirirem uma prática regular e diária de atividade física.

A orientação é que as atividades propostas sejam realizadas em casa. Para tanto, o Sesc, por meio de seus orientadores da academia e de esportes, gravou um vídeo com diversos desafios de atividade física, onde a pessoa pode realizar uma ação proposta e desafiar seus amigos a realizarem o mesmo desafio ou outro qualquer que esteja no vídeo.

O vídeo será divulgado na quarta-feira, dia 27, no site e nas redes sociais do Sesc/Pr. Ao realizar o desafio, o participante deve postar em suas redes sociais e marcar @Sesc_PR e #DDD20. As atividades devem ser feitas em casa e sem aglomerações.

Maiores informações www.sescpr.com.br