Dia do Desafio será lançado no Sesc na próxima quarta-feira

Um dos mais tradicionais eventos do mundo esportivo, o Dia Mundial do Desafio será realizado no dia 31 de maio, última quarta-feira do mês. O lançamento oficial do evento acontece na próxima quarta-feira, 10, no Sesc de Campo Mourão, às 9h.

A organização do Dia do Desafio é do Sistema Fecomércio nacional, por meio do Sesc. O Sesc Paraná é o órgão gestor pelas ações em cada unidade de serviço instalada em diversas cidades do estado e em seus munícipios de abrangência.

O objetivo da campanha é a realização de ao menos, 15 minutos de atividades físicas, das mais variadas formas, para que seja convertido em incentivos para uma atividade mais sistemática e, por consequência, uma melhora na qualidade de vida dos cidadãos brasileiros.

Anteriormente caracterizada por uma competição saudável entre munícipios de países diferentes, sendo de estrutura e capacidade populacional aproximados, atualmente o Dia do Desafio é uma “luta” contra o sedentarismo com os próprios munícipes, pois o desafio é superar o percentual da edição anterior do evento.

As ações deverão ser registradas por meio da unidade Sesc mais próxima da sua cidade ou pelo site https://www.diadodesafio.org.br/ , durante toda o dia 31 de maio.