Detran-PR disponibiliza sistema digital de saúde dos condutores para todo o País

Com o novo sistema, no momento do exame o médico preenche digitalmente uma ficha de anamnese do candidato, que é inserida no sistema e fica arquivada junto com sua foto e biometria. Isso torna possível acessar o histórico com todas as informações do usuário sempre que precisar repetir o exame.

“O prontuário permite uma continuidade nas avaliações do candidato durante toda a sua vida, trazendo maior segurança para as informações. Além disso, permite que todos os documentos e pareceres trazidos por ele possam ser arquivados digitalmente. É um sistema 100% digital e pioneiro no país”, comenta Dirceu Júnior.

Hoje, no momento do exame, a ficha de anamnese é preenchida em papel e fica arquivada no prontuário do cidadão. “Como a ideia é digitalizar os serviços e acabar com os processos em papel, este é um passo importante e mais seguro para os dados do cidadão”, afirmou Furtado.

Após a apresentação, a comitiva foi ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) apresentar a nova ferramenta ao chefe de gabinete, Celso Mizuno, e ao coordenador-geral de Educação e Saúde para o Trânsito, Everaldo Valenga. “Agradecemos pela parceria do Detran em disponibilizar o sistema. Com certeza essa unificação do sistema no país é um avanço significativo na segurança dos exames”, comentou Mizuno.

ALTERAÇÕES NO CTB ]O diretor de Operações participou do painel sobre as alterações no CTB, no qual destacou a importância da reformulação das questões das provas de habilitação por um modelo mais moderno e dinâmico. Ressaltou também a importância da formação de um condutor que saiba verdadeiramente se comportar nas mais diversas situações de trânsito.

FORMAÇÃO DE CONDUTOR – O coordenador de Habilitações do Detran-PR, Larson Orlando, participou do debate sobre formação de condutor. Foram discutidos assuntos importantes sobre a realidade dos Centros de Formação de Condutores (CFC), bem como o papel dos Detrans nesse processo.

“A importância desse encontro se dá pela troca de informações entre todos os Detrans. As experiências trazidas nas falas de cada um que se apresentou nos revelaram novas possibilidades de avanço”, disse Orlando.

PLACAS

No segundo dia do evento, o diretor Furtado participou de um debate do grupo de trabalho referente às placas dos veículos. Ele sugeriu uma solução unificada de todos os Detrans para que se estabeleça uma integração funcional e organizada no que diz respeito ao controle e confecção de novas placas do Mercosul.

Paralelamente ao evento, foi realizado o 3° fórum de assessorias de comunicação dos Detrans. Assessores de imprensa de diversos Detrans do País se reuniram para compartilhar experiências e trocar ideias. Além disso, tiveram palestras sobre marketing de causa e gerenciamento de crise.