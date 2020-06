Detran-PR alerta sobre site falso de leilões

O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) alerta a população que o site https://detranprleiloes.com/br/home/, é um site falso e não pertence à Autarquia.

O Detran-PR não realiza leilões online e não possui nenhum canal para a realização dos mesmos.

O uso indevido do nome do órgão, bem como a utilização indevida de sua logomarca já estão sendo investigados. Suspeita-se que se trata de golpe. O Detran-PR pede a máxima atenção para que somente sejam utilizados os canais oficiais do órgão. Confira quais são:

Portal: http://www.detran.pr.gov.br

Redes sociais:

Facebook e Instagram: @detranpr

Twitter: @detran_pr

LinkedIn: Detran/PR

Call Center: 0800 643 7373

Agência Estadual de Notícias