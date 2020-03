Detran está com pátio abarrotado de veículos

De cada cinco veículos apreendidos e encaminhados ao pátio do Detran, um acaba permanecendo no local e indo a leilão. No entanto, como as apreensões são frequentes e os leilões só ocorrem a cada quatro ou cinco meses, o pátio da unidade, em Campo Mourão, acaba ficando superlotado.

Durante o Carnaval, o chefe do Detran, Leandro Cristiano da Silva temeu que faltasse espaço. “Fiquei preocupado, pois numa operação da Polícia Militar, se for apreendido cerca de 13 a 15 veículos, já ficamos sem espaço no pátio”, disse ele.

No momento, o pátio do Detran mantém 188 motos e 83 automóveis retidos. Alguns veículos já estão empilhados, um sobre o outro. “70% do espaço está ocupado. Para caber mais 17, só empilhado, mas isso só pode ser feito depois que o veículo é colocado em leilão”, explica.

A maioria dos veículos que acaba abandonado no Detran é por bloqueio judicial, busca e apreensão, além de outras pendências. Na linguagem popular, são conhecidos como “piseiros”, ou seja, completamente irregulares. “Essa é uma realidade de todos os Detrans do Paraná. Nós estamos sempre requisitando o leilão para a Comissão de Leilão, mas isso depende do poder judiciário liberar, só então, com o aval do juiz, é que o Detran Paraná promove o leilão em todo o Estado.”

DIÁRIA

Ao ter o veículo o apreendido, o proprietário deve pagar a estadia no Detran, que corresponde a R$ 27,80 por dia, além da taxa de remoção até o local, no valor de R$ 100,00 pelo guincho.

“A pessoa que tem o veículo apreendido deve se apressar em regularizar a situação para fazer a retirada, pois a partir de 90 dias já é colocado em leilão”, adverte.

São encaminhados ao Detran, veículos com débitos na documentação, ou mesmo quando envolvem-se em acidentes, o condutor é internado e a Polícia Militar não encontra mais nenhum responsável pelo mesmo.

“Geralmente em caso de acidente de moto, o condutor é levado ao hospital, o policial precisa liberar o trânsito e não aparecendo nenhum responsável, o veículo é levado ao Detran, mesmo a pessoa envolvida estando certa. O veículo vai ao Detran e as diárias são cobradas normalmente, até ser retirado.”