Detran divulga horários de funcionamento no período de Natal e Ano Novo

O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) informa que os horários de funcionamento de suas unidades serão alterados em todo o Estado durante o período de festividades do Natal e Ano Novo. O fechamento abrange os dias 23, 24, 30 e 31 de dezembro. Nos dias 27, 28 e 29 a autarquia funciona normalmente, das 8h às 14h, e retoma o expediente normal no dia 03 de janeiro de 2022.

Entre o dia 29 de dezembro, a partir das 16 horas, e 03 de janeiro, pela manhã, o portal do Detran-PR estará com alguns serviços indisponíveis devido à manutenção e atualização dos sistemas. De acordo com a Secretaria de Estado da Fazenda, o sistema para pagamento do IPVA também estará paralisado para atualização nestes dias.

Desta forma, os cidadãos que necessitarem de algum serviço para este ano ainda deverão solicitá-lo ao órgão até o dia 29 de dezembro às 16 horas.

Fora deste período, o usuário pode contar com os mais de 130 serviços oferecidos de forma online – renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH); 2º via da CNH; emissão de documentos; pagamentos de débitos e multas; consulta de informações.