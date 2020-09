Despedida e sepultamento do vereador Battilani estão definidos

O corpo do vereador Edson Battilani, 64 anos, morto na madrugada de hoje pelo coronavírus, será sepultado no final da tarde desta quarta-feira, no cemitério Parque Angelus/Prever(Jardim Cidade Nova). Ele morreu no hospital Paraná, em Maringá e o corpo será transladado para Campo Mourão.

Às 13h30, haverá recepção de coroas de flores (com cavaletes), no Parque de Exposições Getúlio Ferrari (BR-158). No local haverá momento de homenagens. Em seguida, às 16h, saída em carreata do Parque de Exposições, sentido ao Cemitério Parque Angelus/Prever(Jardim Cidade Nova).

A Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros vão dar apoio durante o cortejo. No Cemitério Parque Angelus a entrada será permitida apenas para veículos. O sepultamento deverá ser acompanhado à distância, respeitando o distanciamento de 2 metros e as demais recomendações da Saúde.