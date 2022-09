Desfile dos 75 anos de CM mantém inscrições até a próxima sexta-feira

Instituições, empresas ou clubes de serviços interessados em participar do desfile de aniversário de 75 anos de Campo Mourão têm até a próxima sexta-feira, dia 30 de setembro, para fazer a inscrição. Para tanto, deve ser acessado o link https://abrir.link/zhwiB. O desfile será realizado no dia 17 de outubro (feriado municipal), a partir das 8h30, na Avenida Irmãos Pereira.

O palanque de autoridades, como sempre, ficará na esquina da Rua São Paulo e a dispersão do desfile será na direção da praça da catedral São José. A banda Família Lima (dia 16) e a dupla sertaneja Fernando & Sorocaba (dia 17) também estão confirmados entre as atrações gratuitas na comemoração do aniversário. Os shows serão realizados na Praça São José, às 21 horas.

À frente das atividades culturais está a Fundação Cultural. A programação de aniversário no dia 1º com a maratona de programação da Nasa (Hackaton). De 3 a 8, as atividades do Empreendeweek também estão inseridas na programação.

No dia 10 (data oficial do aniversário), no Paço Municipal, haverá hasteamento da bandeira, execução do Hino e entrega oficial do álbum de figurinhas da Secretaria de Educação. Às 19 horas, terá missa em ação de graças ao aniversário da cidade, na Catedral São José.

De 10 a 23 de outubro será realizado o Festival de Teatro e de 25 a 29 a Festa Literária (Feira do Livro). Dia 11 (palco cultural), às 19 horas no Parque do Jardim Modelo; dia 12, atividades para crianças na Praça São José; dia 13, palco cultural, às 19 horas, na Praça do Lar Paraná; dias 14 e 15 (à noite) palco cultural na Praça São José.

Durante o mês as atividades da maioria das secretarias farão parte do calendário de aniversário, como é o caso a Secretaria de Educação, com entrega de livros, álbum de figurinhas com a história do município, dia do Professor e palestras. Na Saúde será realizado o “Outubro Rosa” voltado à saúde da mulher e na Assistência Social atividades para crianças atendidas pelos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. A programação vai envolver também a Casa do Empreendedor e a Fundação de Esportes.