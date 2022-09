Definidas datas para obras e reformas no Cemitério para Finados

Foi publicado na edição de terça-feira (13), os editais que estabelecem prazos para execução de serviços no Cemitério Municipal São Judas Tadeu para o Dia de Finados.

Até dia 25 de outubro estão autorizadas construções e reformas, desde que solicitadas na administração do cemitério. Dia 31 de outubro vence o prazo para pinturas de túmulos, coroas e limpeza em geral. No Dia de Finados (2 de novembro), é proibido qualquer serviço no local.

COMÉRCIO

Comerciantes que já utilizam os espaços destinados a venda de produtos no Cemitério nos dias 1 e 2 de novembro e que pretendem continuar devem renovar o cadastro entre os dias 4 e 14 de outubro. Se houver sobras de vagas serão disponibilizadas para demais interessados entre os dias 17 e 21 de outubro.

Não é permitida a comercialização de bebidas alcoólicas, produtos eletrônicos, cigarros ou flores que acumulam água. “Lembramos que o proprietário da barraca é responsável pelo lixo que produzir, que deve ser recolhido”, explica a responsável pela administração, Janete Iori.