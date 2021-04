Decreto é alterado e libera restaurantes para atender no sábado

O município de Campo Mourão publica nesta quinta-feira (1º), alteração do decreto que estabeleceu medidas de enfrentamento ao Covid-19 no feriado prolongado no fim de semana. Excepcionalmente, os restaurantes poderão atender presencialmente para servir almoço até às 15 horas no próximo sábado, dia 3 de abril, quando o comércio está liberado até às 17 horas.

Os salões de beleza e barbearias também poderão funcionar no sábado. De segunda a sexta-feira, restaurantes, bares, lanchonetes, sorveterias e similares podem atender das 10 às 20 horas, com limitação da capacidade em 50 por cento, permitindo-se o funcionamento durante 24 horas apenas por meio da modalidade de delivery (entrega).

O decreto mantém as demais restrições, que vigoram até o próximo dia 7 de abril. “O funcionamento dessas atividades e serviços ficam condicionadas à observância rigorosa das normas sanitárias vigentes neste período, sendo em todo o caso vedado o acesso de crianças nos referidos comércios”, esclarece o texto do decreto.

As medidas foram tomadas em reunião do Comitê de Crise em razão do colapso na saúde pública com o alto índice de ocupação dos leitos hospitalares, tanto de UTIs quanto enfermarias e Pronto Atendimento (UPA).