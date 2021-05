Datas e horários especiais para a nova CCT mobilizam entidades

Já está em fase de negociação a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 2021/2022 do comércio para Campo Mourão e região. Lideranças empresariais e laborais já estiveram reunidas e a expectativa é de que a nova CCT sejam firmada ainda durante este último mês de vigência do acordo atual. No ano passado, a CCT do setor foi prorrogada em razão da situação provocada pela pandemia de Covid-19.

Na noite desta terça-feira (18/5), a Associação Comercial e Industrial (Acicam), o Sindicato Empresarial do Comércio (Sindicam) e o Clube de Dirigentes Lojistas (CDL) promoveram uma reunião híbrida – presencial e online – com o objetivo principal de ouvir sugestões e discutir a proposta de calendário de datas e horários especiais para a nova CCT do setor, compreendendo o período de junho/2021 a maio de 2022. O encontro aconteceu no auditório da Acicam.

O Sindicato dos Empregados no Comércio (Sindecam) já apresentou documento de 14 folhas, com cerca de 160 reivindicações. As propostas estão em análise pelas entidades empresariais, que paralelamente elaboram a proposta de calendário de datas e horários especiais. No encontro desta terça-feira foi apresentada a proposta definida pelas entidades empresariais, a partir do calendário adotado em anos anteriores e de sugestões formuladas por empresários do setor.

Os interessados em conhecer o calendário devem entrar em contato com a Acicam (3518-8000) ou o Sindicam (3525 1437). Também poderão apresentar sugestões para serem levadas a negociação com o sindicato laboral.

PROPOSTA

A proposta discutida no encontro propõe o funcionamento do comércio até às 22 horas na sexta-feira que antecede o próximo Dia dos Namorados (12 de junho). Neste ano, a data especial cai no segundo sábado do mês, quando o comércio funciona das 9 às 17 horas.

Para agosto, a proposta prevê o funcionamento do comércio até às 22 horas na sexta-feira que antecede o Dia dos Pais. Na sábado, o comércio também vai funcionar das 9 às 17 horas.

Já em setembro, a proposta estabelece horário especial para a realização da promoção Campo Mourão Liquida. Neste ano, o aniversário de Campo Mourão (10 de outubro) cai em um domingo e a proposta pede o funcionamento do comércio até às 22 horas no dia 11, véspera do Dia das Crianças (e feriado comemorativo da Padroeira do Brasil).

O calendário elaborado pelas entidades empresariais prevê a realização da Black Friday em novembro, com o funcionamento do comércio em horário especial nos dias 26 (sexta-feira – até às 22 horas) e 27 (sábado – até às 17 horas). Para dezembro propõe a abertura do comércio a noite (até às 22 horas) a partir do dia 10, com horário especial também nos três primeiros sábados do mês (das 9 às 17 horas).

Para fevereiro de 2022 propõem horário especial no dia 4 para a realização da promoção Campo Mourão Liquida. Para o mês de março foi sugerido o funcionamento em horário especial na véspera do Dia Internacional da Mulher. Já para o mês de março do próximo ano propõem horário especial no sábado que antecede a Páscoa.

O funcionamento das 9 às 22 horas também é proposto para a sexta-feira que vai anteceder o Dia das Mães de 2022. No sábado, as lojas vão abrir das 9 às 17 horas.

FERIADOS

Uma das novidades introduzidas na proposta das entidades empresariais é a possibilidade do funcionamento do comércio nos feriados do Dia da Independência (7 de setembro), da Proclamação da República (15 de novembro) e do Mártir da Independência/Tiradentes (21 de abril).