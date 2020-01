Curso Preparo e Decoração de Bolos no Senac

Estão abertas no Senac de Campo Mourão as inscrições para o curso de Preparo e Decoração de Bolos. As aulas iniciam no dia 15 de janeiro e acontecerão às segundas, quartas e sextas-feiras, das 19h30 às 22h30.

Desperte sua criatividade preparando massas saborosas e aprendendo técnicas para decoração de bolos incríveis.

Confira algumas receitas que serão trabalhadas no curso: Bolos Simples (laranja, chocolate, fubá, coco); Pão de Ló (chocolate, branco); Creme base; Creme de confeiteiro e suas variações; Coberturas como Chantilly, Chantininho e Merengue.

As matrículas podem ser pelo site do Senac com 20% de desconto. Garanta sua vaga, clique aqui https://www.pr.senac.br/cursos/?uep=11&tc=202000001

Mais informações sobre o Curso envie WhatsApp para 44 98456-4525 ou ligue 44 3518-5600.