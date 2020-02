Curso Preparo de Tortas Doces e Salgadas com 40% de desconto

Começa nesta terça-feira, 11/02, o curso de Preparo de Tortas Doces e Salgadas no Senac de Campo Mourão. As aulas acontecerão às terças e quintas-feiras das 14h às 17h. Encante seu público com sabores especiais, diferentes texturas e os mais criativos recheios. Aprenda a preparar massas e recheios saborosos. Fique por dentro das técnicas de produção, armazenamento e conservação de tortas doces e salgadas. Veja aqui algumas receitas que serão trabalhadas no curso:

Torta de Limão

Torta de Frutas

Torta de Chocolate

Apple Pie

Quiche Lohaine

Empadão Frango com Catupiry

Torta de Tomate Seco

Massas batedeira e liquidificador

Entre outras delícias

Aproveite este curso com 40% de desconto. Garanta sua vaga, clique aqui https://www.pr.senac.br/cursos/?uep=11&tc=202000005

Mais informações pelo telefone (44) 3518-5600 ou WhatsApp 44 98456-4525.