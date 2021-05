Curso on line para jovens empreendedores aceita inscrições até quarta-feira

Jovens entre 17 e 29 anos interessados em participar do curso on line do programa federal Juventude Empreendedora pode fazer inscrição até a próxima quarta-feira, dia 26. O objetivo o curso é capacitação para abertura de negócios próprios. Graças a um termo de pactuação assinado pela Secretaria de Assistência Social de Campo Mourão, jovens do município podem participar.

O curso começa nesta segunda-feira, dia 24 e vai até 28 de maio, com módulos sobre finanças, comunicação, gestão de pessoas, entre outros. “Mesmo com a inscrição feita depois do início é possível participar porque as aulas estarão gravadas”, explica a coordenadora do CIP Municipal, Marcileia Mingroni. Para fazer a matrícula basta acessar a página virtual www.juventudeempreendedora.com.

Por conta da pandemia do Coronavírus a iniciativa foi adaptada para ser implantada na internet, surgindo o Juventude Empreendedora Online. “Esse programa visa apoiar jovens que precisam abrir um negócio para ter renda própria e também os pequenos e microempreendedores que enfrentam dificuldades para manter o negócio com as portas abertas, mesmo em meio à pandemia”, explica a secretária municipal de Assistência Social, Márcia Calderan.