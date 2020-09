Curso de Enfermagem da Unicampo realiza live sobre Neoplasia de Bexiga

Na próxima segunda-feira (dia 5), a Faculdade Unicampo realiza a live “Vamos Falar de Neoplasia de Bexiga?”. O tema será abordado pelo médico urooncologista Dr. Wilson Ricardo Rosolem, que é membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia.

A live, que terá início às 19h30min, com transmissão ao vivo pelo facebook e o Instagram da Instituição de ensino superior, será mediado pela Enfermeira Especialista e docente da Faculdade Unicampo, Adriana Ângela de Brito. As inscrições, que dão direito à certificado de participação, devem ser feitas pelo site www.faculdadeunicampo.edu.br.

O médico Wilson Ricardo Rosolem faz parte do corpo clínico do Hospital Santa Casa de Campo Mourão e possui título de especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia. Também é membro da Sociedade Europeia de Urologia (EAU).

SUCESSO

Na semana passada, a Faculdade Unicampo realizou a live “A importância de saber atender uma Urgência e Emergência”, que teve como convidada especial a Enfermeira Mestre em Promoção da Saúde e gerente Assistencial do Hospital Santa Casa de Campo Mourão, Raquel Lima de Brida, além da Enfermeira Especialista em Urgência e Emergência, Biata Barbosa dos Santos (que desde 2014 atua como enfermeira intensivista no SAMU e fundadora e diretora da empresa ConVida – Conscientizando Vidas). A mediadora foi a coordenadora dos cursos de Pós-Graduação e Extensão da Faculdade Unicampo, Ruth Miriam Pacheco.

