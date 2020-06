Criança causa incêndio a residência

Uma residência localizada na rua Daniel Portela, no jardim Isabel, em Campo Mourão, pegou fogo na manhã desta quinta-feira, enquanto uma criança de cinco anos brincava com um isqueiro. Ela teria ateado fogo no berço de um irmão, de 2 anos.

Os dois teriam ficado sozinho apenas por alguns minutos, enquanto a mãe deles foi até outra casa, nos fundos do quintal, onde moram outros familiares.

Assim que o fogo começou a se propagar os moradores dos fundos correram e resgataram as crianças, que saíram ilesas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e fez o rescaldo, pois as chamas já haviam sido controladas por um grupo de pessoas.

O fogo destruiu roupas das crianças e afetou a estrutura do imóvel. A família, que enfrenta dificuldades financeiras, precisa de ajuda após o incidente, principalmente roupas para as crianças, que acabaram queimadas.