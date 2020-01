Cozinha Japonesa no Senac de C. Mourão em fevereiro

O Senac já abriu as inscrições para o curso de Cozinha Japonesa que a instituição vai ministrar em Campo Mourão entre os dias 6 e 20 de fevereiro, com aulas nas terças e quintas-feiras (das 19h30min às 22h30min). No total serão 15 horas-aula e as vagas são limitadas.

Algumas das receitas que serão trabalhadas no curso: Missoshiro, Salada de repolho com gengibre, Sunomono, Sukiyaki, Guioza, Tonkatsu, Harumaki, Beni shooga, Gari,

Molho Tarê, Tempurá, Banana caramelada, Sashimi, Sushi e Teppanyaki. Os participantes vão aprender as principais técnicas de cortes de peixes, frutos do mar e hortaliças e a preparar pratos da tradicional culinária japonesa.

A unidade do Senac, em Campo Mourão, está localizada na rua São Josafat, 1.651 – centro. As inscrições podem ser feitas através do site www.pr.senac.br. Informações os interessados podem obter através do telefone (44) 3518-5600, do e-mail

[email protected] ou pelo WhatsApp (44) 98456-4525. O atendimento na unidade é de segunda a sexta-feira, das 8 horas às 21h30min.

CHURRASCO

Entre os dias 11 e 27 de fevereiro, o Senac de Campo Mourão realiza o curso Preparo de Churrasco. As aulas serão nas terças e quintas-feiras (das 19h30min às 22h30min), nas dependências da unidade do Sesc na cidade.

Os participantes vão aprender a preparar: Sobre coxa desossada e recheada parmesão e bacon, Asa completa de frango, Coração de frango, Churrasco de maminha marinada com ervas, Linguiça toscana, Hamburguer artesanal, Carré de cordeiro, Costelinha de cordeiro agridoce, Alcatra grelhada, Fraldinha (steak virginia, fraldinha nobre, fraldinha grill-xixo – espetinho), Picanha fatiada e inteira, Carré suíno, Costela suína, Costela ripa no espeto, Costela minga marinada no bafo, Assado de tira (costela borboleta) marinado com salada de batatas e Espetinho a moda turca kafta

Também vão aprender a preparar acompanhamentos: Churraspão, arroz biro birô, Abacaxi e bananas assadas com canela e açúcar, Farofa com calabresa, Molho barbecue,

Vinagrete, vinagrete oriental, Farofa com cenoura e cebola, Tabule, Molho de hortelã, Molho de iogurte, Vinagrete picante, Arroz branco e Creme de alho-pão de alho.