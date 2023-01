Corpo de Bombeiros vai formar 38 novos soldados

O efetivo do Corpo de Bombeiros vai ser aumentado ainda neste primeiro semestre de 2023. São 38 novos praças (bombeiros militares) em processo de formação coordenado pelo Núcleo de Ensino do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros de Campo Mourão.

O grupo é formado por 33 homens e cinco mulheres. A principio, a formatura está marcada para 17 de maio, porém, o coordenador do curso, tenente Alexsandro de Siqueira Boni explica que ainda não se sabe quantos ficarão lotados no Grupamento de Campo Mourão.

“Essa informação, só teremos próximo da formatura e o quantitativo será definido por critérios técnicos de cada Grupamento e Subgrupamento”, afirma Boni.

O curso é composto por aulas práticas, teóricas e estágio, tanto na Central de Operação 193, quanto no atendimento com ambulância, caminhão e trabalho de busca e resgate, ou seja, ações que fazem parte da realidade do dia a dia do bombeiro militar.