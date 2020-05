Corpo de Bombeiros recebe novo caminhão

O Corpo de Bombeiros de Campo Mourão recebeu um caminhão Auto Bomba Tanque Resgate (ABTR) na manhã desta sexta-feira (08). A entrega foi realizada na sede da corporação e contou com a presença do comandante geral do Corpo de Bombeiros do Paraná, coronel Samuel Prestes, do comandante do 5º Grupamento de Maringá.

Também participaram do cerimonial o tenente coronel Adriano Barbosa, o deputado estadual Douglas Fabrício, prefeito Tauillo Tezelli, vereadores Sidnei Jardim e Nelita Piacentini, oficiais e soldados.

Todos foram recepcionados pelo comandante dos Bombeiros de Campo Mourão, 1º tenente Anderson Luiz Feijó. Ele destacou que a nova viatura vai atender não apenas Campo Mourão, mas toda a região. “Com este novo veículo podemos dar uma resposta mais rápida no combate a incêndio e todos os tipos de resgate, inclusive em altura. Chega em boa hora para atender a demanda também na região”, disse Feijó.

Os bombeiros já receberam um treinamento específico para operar a nova viatura, que já poderá ser utilizada a partir da próxima semana. O veículo, adquirido pelo governo do Estado, custou R$ 930 mil.