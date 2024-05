Corpo de Bombeiros recebe doações para ajudar vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul

Na semana passada o Governo do Paraná iniciou a campanha ‘SOS RS’, com o objetivo de arrecadar doações de alimentos não perecíveis, ração de animais, colchões, colchonetes, cobertores, água potável, produtos de limpeza e higiene básica para as famílias atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

Em Campo Mourão, o ponto de coleta é o quartel do Corpo de Bombeiros. Todo cidadão, inclusive da região, disposto a ajudar poderá encaminhar qualquer dos itens já citados até o local, que fica localizado na avenida João Bento, 660.

Posteriormente as doações serão enviadas pela Coordenadoria Estadual da Defesa Civil do Paraná ao Rio Grande do Sul. Ao término do período de arrecadação, o Governo do Paraná fará uma prestação de contas sobre os donativos recebidos e encaminhados.

O comandante do Corpo de Bombeiros de Campo Mourão, capitão Anderson Luiz Feijó fala sobre a campanha e como as pessoas podem estar contribuindo. “Existe uma campanha de arrecadação a nível estadual, em todos os quartéis do estado. Mas por uma questão de logística, as doações devem ser feitas de água, produtos de limpeza e higiene básica. É um momento muito difícil, na verdade sem precedentes enfrentado pelo Rio Grande do Sul, e toda ajuda é bem-vinda”, disse o comandante.

83 MORTOS

O número de mortes confirmadas decorrentes das fortes chuvas que caem no Rio Grande do Sul subiu para 83 e outros quatros óbitos estão em investigação para confirmar se há relação com os eventos meteorológicos da última semana.

Os dados constam no boletim da Defesa Civil estadual atualizado às 9h desta segunda-feira (6). No momento, o número de desaparecidos chega a 111 pessoas.

Ao todo, são 345 municípios gaúchos atingidos pelos temporais, com mais de 850,4 mil pessoas afetadas. O estado contabiliza 21.957 pessoas desalojadas. Além disso, o levantamento aponta que 19.368 pessoas estão temporariamente em abrigos e há 276 feridos.