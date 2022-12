Corpo de Bombeiros captura e retira fio de nylon enroscado em capivara no Parque do Lago

O Corpo de Bombeiros atendeu uma ocorrência inusitada na tarde de ontem. A equipe foi acionada por um funcionário do Instituto Água e Terra (IAT) para retirar um objeto enroscado no pescoço de uma capivara, no Parque do Lago.

A Polícia Ambiental já havia tentado a captura do animal, mas sem sucesso. Com a chegada do Corpo de Bombeiros, o subtenente De Souza fez a operação de captura em um caiaque, fazendo com que o animal fosse para a margem.

O restante da guarnição composta pelo sargento De Lima, soldado Paola e soldados (alunos) Jéssica e Nogueira deram apoio na operação. O animal após estar cansado foi capturado e no entorno de seu tronco encontrava-se preso um fio de nylon, machucando o animal.

O objeto foi cortado pela equipe. O Parque do Lago vem sendo tomado pelas capivaras que se reproduzem em grande quantidade, o que tem gerado reclamação de muitas pessoas que fazem caminhada no local.