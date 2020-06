Coronavírus muda ritual da celebração de Corpus Christi

A celebração de Corpus Christi, nesta quinta-feira (11), será realizada de forma bem diferente do que os católicos estão acostumados a presenciar.

Por conta da pandemia do novo coronavírus, as igrejas não estarão confeccionando o tradicional tapete nas ruas para a passagem do sacerdote com o Santíssimo Sacramento.

Por medida de segurança, as pessoas estão sendo convidadas a acompanhar a missa pelo rádio ou internet, via Facebook de suas paróquias, em seus carros, onde também receberão a comunhão. Após isso, haverá carreata acompanhando o celebrante com o Santíssimo Sacramento.

O bispo diocesano de Campo Mourão, dom Bruno Versari, vai celebrar a missa de Corpus Christi, as 9h, na Catedral São José, mas com número bem reduzido de fiéis, atendendo as medidas de distanciamento entre as pessoas.

“As igrejas estão orientadas a proceder dessa forma, e quem não tiver vaga na igreja, que acompanhe pela internet, dentro de seus carros. Na Catedral estaremos servindo a comunhão dentro dos carros para as pessoas para que depois elas continuem a celebração em carreata, até a igreja Ucraniana, trajeto sempre feito no Corpus Christi”, disse dom Bruno.

NA SANTA CASA

A celebração de Corpus Christi também acontece no hospital Santa Casa, nesta quinta-feira e será presidida pelo padre da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Adilson Naruishi.

A celebração começa às 9h, no estacionamento do hospital. A direção da Santa Casa pede para que as pessoas levem banquinho e mantenham distanciamento durante a missa.

Interessados em fazer doações em prol da Santa Casa poderão depositar qualquer valor na seguinte conta bancária: SICOOB – Banco 756, agência 4340, conta 98.482-5 (Mitra Diocesana de Campo Mourão).