Coronavírus: com queda de 50% no movimento, Feira do Produtor pode suspender atendimento

A preocupação com a contaminação pelo coronavírus já começou a refletir na Feira do Produtor, que acontece nos bairros de Campo Mourão. A queda no movimento já chega a aproximadamente 50% e na próxima semana não se descarta a paralisação das atividades.

O secretário da Feira, Lúcio Barbosa disse que algumas medidas de segurança já estão sendo tomadas, como a redução das barracas.

“Só estão funcionando aquelas barracas com produtos essenciais, como frutas, verduras, café e pão caseiro, além de algumas barracas de alimentação. Ainda assim, a orientação é para que sejam retiradas as mesas e as bisnagas com ketchup. Isso tudo para que as pessoas não fiquem aglomeradas”, disse Barbosa.

Nesta sexta, a Feira ainda será mantida em frente ao Cento Social Urbano, mas a partir da próxima semana será analisado se continua ou se haverá paralisação por alguns dias. Barbosa explica que algumas barracas, atendidas por feirantes idosos já não estão abrindo. “Por fazer parte do grupo de risco, eles já não estão mais trazendo seus produtos para a feira”, completou.