Contratada construção de gavetário no Cemitério Municipal

A administração municipal de Campo Mourão contratou a construção de um gavetário vertical com 372 espaços no Cemitério Municipal São Judas Tadeu. A assinatura da ordem de serviço foi realizada nesta segunda-feira (3), no gabinete do prefeito Tauillo Tezelli.

O investimento é de R$ 1.038.358,66, com recursos de financiamento do governo federal (Finisa), aprovado pelo Poder Legislativo. Há vários o Cemitério Municipal enfrenta falta de espaço para novos túmulos e a construção do gavetário é uma alternativa para prolongar o uso do espaço público.

O Cemitério São Judas Tadeu conta com mais de 14 mil túmulos em uma área de 3,5 alqueires. Para amenizar a falta de espaço, desde 2012 uma lei municipal autoriza a desapropriação de túmulos abandonados e remoção de restos mortais, que são colocados no ossário.