Contra “novo cangaço”, 11º BPM fará simulação de invasão a Campo Mourão nesta quinta-feira

O 11º Batalhão de Polícia Militar de Campo Mourão (11º BPM), fará na noite desta quinta-feira, 22, simulações de ataques a instituições financeiras, visando fortalecer as ações preventivas contra o “novo cangaço”.

A modalidade é conhecida como aquela que os criminosos atuam com explosões em estabelecimentos durante a noite, aterrorizam a população e colocam em risco várias pessoas. Um grande trabalho prévio de divulgação tem sido realizado para que a população tome conhecimento da ação e não se assuste, pois a simulação vai se aproximar da realidade, quando os criminosos atacam as cidades, atirando e fazendo reféns.

Durante a ação, a PM vai bloquear a Avenida José Tadeu Nunes, no trecho entre o Detran e a Estação Ecológica do Cerrado, a partir das 23 horas. Haverá ainda simulação e bloqueio do trecho da Avenida Capitão Índio Bandeira, imediações do cruzamento com a Avenida São José.

Segundo o comando do 11º BPM, a ação vai avançar a madrugada, com previsão de encerramento apenas na manhã desta sexta-feira, 23. Um grande aparato policial e diversas viaturas serão utilizados nas imediações desses trechos.

“Temos que trabalhar com a possibilidade do pior para estar sempre assegurado com o melhor”, declarou o comandante do 11º BPM, tenente coronel Adauto Giraldes, lembrando que nas armas utilizadas durante a simulação serão empregadas munições de festim.

A orientação é que a população evite a circulação nas proximidades desses locais a partir das 23 horas de hoje, mesmo a operação não oferecendo riscos.