Contadores, empresários e o setor público em workshop

Campo Mourão realiza nesta quarta-feira (21/6) um workshop inédito voltado ao alinhamento de profissionais da contabilidade, empresários e representantes do setor público, relacionado a tributos, licenciamento simplificado do Corpo de Bombeiros e outras questões que afetam diretamente as empresas. O evento vai acontecer a partr das 8 horas no Auditório Marta Kaiser, da Associação Comercial e Industrial (Acicam).

O objetivo é discutir a flexibilidade entre o Poder Público e o setor privado (empresários), de acordo com o Programa Cidade Empreendedora. As inscrições são gratuitas e continuam abertas nink s://dcsgoogle.com/forms/ FASdJAPfGhRbJ65mYF-ugYT- LR2uAgl4LOZibTAsdpDFAdm_FQ/ viewform

Da pauta também consta a retenção na fonte do Imposto de Renda (IR) no pagamento a fornecedores por órgãos e entidades da administração direta, autarquia, fundações do Município de Campo Mourão e do Poder Legislativo. Empresa Fácil (consulta prévia), classificação de riscos (PGRSS), classificação de atividades e várias outras questões do setor produtivo serão tratados no workshop. Serão discutidas demandas comuns dos contadores, vigilância sanitária e do Corpo de Bombeiros.

A promoção envolve a prefeitura, Casa do Empreendedor, Secretaria Municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Acicam, Sebrae, Corpo de Bombeiros, Sindicato dos Contabilistas de Campo Mourão e Região (SinConCam) e o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão (Codecam).