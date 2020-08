Confirmada a realização do projeto Campo Mourão Cidade Natal 2020

Mesmo com todas as dificuldades, problemas e incertezas gerados pela pandemia do novo Coronavírus, está definida a realização do projeto “Campo Mourão Cidade Natal 2020”. A confirmação é da Associação Sou Arte (ASA), executora do projeto, bem como da administração municipal. Pelo quarto ano consecutivo será realizado o projeto que verdadeiramente revolucionou o Natal em Campo Mourão, elevando a cidade à condição de referência no que diz respeito às comemorações natalinas no Paraná.

O projeto para a busca de patrocínio através da Lei Nacional de Incentivo à Cultura foi aprovado já no início do ano pelo governo federal. Também a prestação de contas referente a 2019 foi aprovada sem ressalvas pela Secretaria da Cultura – Ministério da Cidadania. A busca por patrocinadores foi iniciada em março deste ano. No final de julho, três empresas já haviam confirmado participação: Coamo Agroindustrial Cooperativa, Unimed Campo Mourão e A.J. Rorato. É esperada a resposta de várias outras empresas que receberam o projeto com a proposta de patrocínio.

Vale ressaltar que o projeto com a programação de eventos, ambientação dos espaços públicos e outros detalhes, foi elaborado, enviado e aprovado pelo Governo Federal antes do início da pandemia. Com a nova realidade vivida em âmbito mundial, ajustes certamente terão que ser realizados.

Edilaine Maria de Castro, Coordenadora Executiva da Associação Sou Arte, salienta que as ações natalinas promovidas dentro do projeto Campo Mourão Cidade Natal 2020 seguirão rigorosamente todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e as determinações estabelecidas pela administração municipal no combate ao Covid-19.

Uma definição em relação à programação e as demais atrações somente será possível mais próximo a dezembro, baseada na realidade do período. A necessidade da introdução de mudanças em relação aos eventos realizados nas edições anteriores do projeto é considerada certa, porém, a meta maior é promover os ajustes indispensáveis sem comprometer a qualidade do trabalho que consagrou o projeto. Assegurar que não ocorram perdas para o público é a meta central.

Mesmo que até dezembro ocorra a flexibilização das normas referentes a isolamento social e a proibição de aglomerações, deverão ser ampliadas as opções para que a população possa acompanhar as atrações através das redes sociais e os meios de comunicação.

A equipe de produção da Associação Sou Arte trabalha na idealização de produções natalinas levando em conta diferentes cenários da pandemia. Tudo para garantir que o projeto “Campo Mourão Cidade Natal 2020”, mesmo diante da nova realidade, repita o sucesso alcançado nos últimos três anos.