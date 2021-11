Concursos paralisados pela pandemia serão realizados dia 12 de dezembro

Três concursos abertos pelo município de Campo Mourão em 2020, cujos processos estavam paralisados por conta da pandemia de Covid-19, serão retomados. As provas objetivas foram agendadas para o dia 12 de dezembro de 2021. Já os horários e locais serão divulgados no edital de ensalamento, previsto para ser publicado dia 3 de dezembro.

Conforme o Departamento de Administração, as inscrições do concurso já foram homologadas, mas por conta da pandemia as provas objetivas não puderam ser realizadas. O edital que traz as informações sobre a retomada dos concursos está publicado no órgão oficial eletrônico do município do dia 29 de outubro.

Um dos concursos – Processo Seletivo Público (CLT) – é para formação de Cadastro de Reserva nos cargos de agente de endemias e agente comunitário de Saúde. O outro para Emprego Público, também CLT, oferece cinco vagas para médicos no programa Estratégia Saúde da Família (ESF).

Já o concurso para regime estatutário (servidor efetivo), oferece 14 vagas para médicos em diferentes especialidades, além de cadastro de reserva para mais oito cargos. O maior salário (R$ 5.974,07) é para médicos plantonistas em Pediatria e Clínico Geral, com carga horária de 30 horas semanais.

Os concursos estão sob a responsabilidade da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina (FAUEL). Mais informações: http://www.fauel.org.br/