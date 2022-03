Concurso Pinóquio marca o Dia da Mentira nesta sexta-feira, 1º de abril

A Fundação Cultural realiza nesta sexta-feira (1º), o 27º Concurso Pinóquio, tradicional competição realizada pelo município para marcar o Dia da Mentira. Sete candidatos foram selecionados para a apresentação ao público, às 20 horas, no Teatro Municipal. Três disputam na categoria Maior Causo Adulto; três na Melhor Mentira Adulta e um na Melhor Mentira Infantil.

Este ano, o evento terá a atração artística da Orquestra Viola no Campo. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados na Casa da Cultura, na Bio do Instagram da Fundação Cultural ou no link: https://www.sympla.com.br/27-concurso-pinoquio—2022__1526340! A premiação total será de R$ 8.100,00 em dinheiro, divididos do 1º ao 3º colocado em todas as categorias.

Os concorrentes passaram por uma seletiva na semana passada, conforme prevê o regulamento do concurso. Na Categoria Maior Mentira Infantil o único inscrito Kadu Florêncio foi classificado automaticamente com “O Menino da Kumbuca”.

Na Categoria Maior Causo Adulto foram selecionadas Ana Paula Soares (A pequena vendedora de fósforo); Maria Umbelina Ferreira Geraldo (Carne de Pescoço) e Arlete Delesporte (As Aventuras de João Grilo). Já na Maior Mentira Adulto vão concorrer Vanuza Eloiza (Na volta a gente compra); Diego Vieira Cardozo (As Histórias de Tiana) e Saulo Aparecido de Souza (Propostas de Campanha).

Criado em 1993 pelo Centro de Criatividade da Fundação Cultural, o evento objetiva valorizar e oportunizar os contadores da expressão tradicional e folclórica da nação brasileira para marcar o Dia da Mentira (1º de abril).